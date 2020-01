Perugia, nei siti museali 23 mila visitatori in un mese. Pozzo etrusco super star con 476 ingressi al giorno

Con oltre 23 mila presenze si chiude positivamente il bilancio dei principali siti museali della città di Perugia nel periodo delle festività natalizie (7 dicembre - 7 gennaio). L’ultimo mese del 2019 e l’inizio del 2020 confermano, dunque, il trend di crescita iniziato nel 2017, ovvero dall’anno post terremoto. I dati con il segno più registrati dai musei sono da porre in relazione a quelli soddisfacenti dell’affluenza turistica che nel periodo di Capodanno per la città di Perugia ha toccato il 95% di prenotazioni alberghiere. In effetti tanti turisti sono arrivati in Galleria nazionale dell’Umbria dove è stato registrato un incremento che ha toccato il 60% rispetto al 2018 per un totale di 8 mila visitatori nel periodo di riferimento che va dalla prima settimana di dicembre 2019 alla prima del 2020.

Anche per la Fondazione Ranieri di Sorbello, che cura l'accesso al pozzo etrusco e alla casa museo, i flussi riscontrati sono più che positivi e il presidente, Ranieri di Sorbello precisa: “E’ stato intenso soprattutto il periodo che va dal Capodanno all’Epifania tanto da registrare un + 20% rispetto all’anno precedente. I nostri siti hanno riportato per l’intero mese un incasso di 19.164 euro”. Da sapere che i biglietti di ingresso per il pozzo e per la casa hanno un costo di 3 euro ciascuno. E dei quasi 8 mila visitatori (6.620 per il pozzo e 1.270 per la casa) 836 hanno visitato entrambe le strutture della Fondazione. Il pozzo etrusco, in particolare, ha totalizzato in media 476 visite al giorno.

Anche il Manu, il museo archeologico nazionale dell’Umbria, inizia l’anno con il segno positivo: la direttrice Luana Cenciaioli parla di una percentuale del 12-15% di incremento con un totale di 2 mila visite.

Per quanto riguarda i tre siti del circuito museale, ovvero Palazzo della Penna, cappella di San Severo e complesso templare di San Bevignate, c’è stato un aumento di circa 400 presenze rispetto al 2018 con un flusso concentrato tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Il complesso di San Bevignate va in controtendenza: da 385 presenze del 2018 si passa ai 183 del 2019. Notevole invece l’incremento di visitatori per la cappella di San Severo: da 1.961 a 2.652.

Anche la Fondazione Agraria con oltre mille presenze riporta risultati positivi grazie alla mostra Arcadia e grand tour che ha chiuso il 6 gennaio e ai tablet introdotti per facilitare la vista alla basilica di San Pietro.