Perugia, negozi in crisi: nuove chiusure ma c'è chi resiste. Imago lascia Collestrada e punta su corso Cavour

Dinter in corso Cavour, un’istituzione per gli articoli di arredamento a Perugia, ha chiuso i battenti a fine anno. Lasciando altri locali vuoti. Nell’area dove è stata introdotta la ztl, via via sono andate giù le saracinesche del negozio di telefonia 3, della atelier di abiti da sposa, di una gelateria e del rinomatissimo Bandito. Il problema non è la chiusura al traffico; per i commercianti, infatti, questo è stato un provvedimento tutto sommato positivo. A far prendere le decisioni drastiche nella maggioranza dei casi sono come sempre tasse alte, adempimenti asfissianti, affitti esosi e la concorrenza dei centri commerciali. Eppure c’è ancora chi punta sul centro storico. E’ il caso della galleria d’arte Imago di Stefania Marcagnani e Fabrizio Ricci, esperti d’arte che dal 1988 operano in città. Stefania e Fabrizio hanno da poco deciso di chiudere a Collestrada la loro attività di stampe, riproduzioni e cornici. Da qui il progetto di puntare tutto sulla galleria d’arte che hanno in corso Cavour. “Siamo tornati in centro storico nel 2015 - racconta Marcagnani -, invogliati proprio dalla rigenerazione di questo tratto di città. Rivedere tornare le persone a passeggio davanti alla galleria ci ha confermato che avevamo ragione. Qui lavoriamo bene e siamo convinti che una galleria d’arte debba stare in centro, anche se è tutto molto difficile”.