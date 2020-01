The New Pope, serie tv su Sky: parla l'attore perugino discendente di Papa Roncalli

Guido Roncalli, perugino, è uno degli attori della serie tv The New Pope su Sky. Caratterista stimato e ricercato, sa muoversi bene negli spazi di sceneggiature delle quali con tutto se stesso vuole impossessarsi. Di recente lo ha fatto, per fare un esempio, vestendo i panni di padre Berardo ne “I ragazzi dello Zecchino d'oro”. Il cognome importante, riferito a The New Pope, ci riporta al Papa Buono, a Giovanni XXIII. Parente, Guido, in effetti lo è. Lui, però, se ne tiene a rispettosa distanza, cosa che gli fa onore, ma la sua presenza incuriosisce.

Il primo contatto con Sorrentino?

“Il film Youth. Lui fa provini a tutti, nessuno escluso. Ha un approccio felliniano. Evidentemente, visto che non sono bello, lo ha interessato qualche tratto della mia persona”.

Sorrentino sapeva che lei è un discendente della famiglia Roncalli...

“Non credo abbia influito più di tanto”.

E allora cosa?

“Il verde. Colore col quale ero vestito quando mi sono presentato a lui. Mi disse: Chi di verde si veste di sua beltà si fida”.