Terni, il presidente Bandecchi carica le Fere per la partita di Potenza

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è carico e trasmette tutta la sua voglia di vittoria anche alla squadra, pungolandola attraverso dei video sui social prima della trasferta in casa del Potenza di domenica 12 gennaio per il campionato di calcio di serie C. Ha cominciato con “speriamo di tornare allegri da Potenza” , passando dai complimenti fatti alla società lucana e alla squadra “che sta svolgendo un ottimo campionato fino adesso, guidata da un ottimo allenatore”, fino a: “Gallo è concentrato, Leone è convinto e i giocatori sono preparati. La squadra che andiamo ad affrontare è forte e ci sta avanti. Io sarò in panchina come è giusto che sia. Adesso cominciamo a concentrarci”.