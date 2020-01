Trenta vigili urbani in più da reclutare in tre anni. Così l’assessore al personale del Comune di Perugia, Luca Merli, vuole dare una risposta al problema della carenza di agenti. Dieci entreranno in servizio quest’anno con il concorso che si svolgerà a breve. Ma il nuovo obiettivo, ambizioso, è trovare le risorse per reclutarne altri venti nel biennio 2021-22. “Sto lavorando in questa direzione. E’ fondamentale colmare la pesante carenza di organico che ormai da anni affligge il comando della polizia locale”, sostiene Merli. Con le assunzioni, poi, si punta anche ad abbassare l’età media degli agenti, “ormai davvero alta, visto che supera i cinquant’anni”.