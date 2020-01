Perugia, hashish e bilancino nell'auto: i carabinieri arrestano un 29enne

I carabinieri della stazione di Tavernelle hanno trovato nella sua auto diverse dosi di hashish e un bilancino di precisione. Così è scattato l'arresto in flagranza per un 29enne perugino. La sera del 9 gennaio i militari erano impegnati in un servizio di contrasto ai furti quando hanno notato l'auto ferma nella zona di Fontignano. Così è scattato il controllo. Venerdì mattina l'arresto è stato convalidato. Il giovane si è difeso sostenendo di non avere mai spacciato e che la droga era solo per uso personale. Il giudice lo ha rimesso in libertà in vista della prossima udienza del rito direttissimo.