Una moria di attività commerciali quella che si è verificata in centro storico nell’ultimo anno (LEGGI L'ARTICOLO Foligno, 40 negozi chiusi in centro nel 2019), ma c’è sempre chi resiste, chi sta per chiudere per godersi la pensione, ma vorrebbe cedere il negozio per non far morire una tradizione cinquantennale e infine, addirittura, chi decide di aprire lungo le vie del centro di Foligno nonostante i tempi. Rischia di chiudere i battenti per sempre l'attività di Anna Maria Moretti, aperta da circa 50 anni, “Tradizioni e novità”. “Chiudiamo perché vorrei godermi la meritata pensione dopo decenni di lavoro e la mia famiglia non ha interessi ad ereditare il negozio. Mi piacerebbe che qualche giovane continuasse al posto mio. Io credo che se si puntasse più sulla qualità di ciò che si vende magari non ci sarebbero tutte queste chiusure. E’ chiaro che anche l’amministrazione comunale deve agire con agevolazioni e sgravi per noi commercianti”. “La crisi degli esercizi commerciali in centro è dovuta a tanti fattori – afferma Fauzio Moroncini, del negozio d’abbigliamento uomo Fauzio – E’ vero che in parte è colpa della crisi globale, ma è altrettanto vero che le politiche comunali potrebbero facilitare e agevolare noi commercianti”. Dello stesso avviso Ioana Pascas titolare di Ioa, negozio di abbigliamento donna di via Mazzini che ha aperto lo scorso ottobre: “Meno macchine in centro potrebbero di certo aiutare di più la gente a passeggiare”. Auspica più eventi Carmela Limongelli della cartolibreria e giocattoli Lori che ha aperto i battenti nei primi giorni di dicembre: “Ho deciso di puntare sul centro storico – afferma Carmela – poiché da anni non esisteva più in questa zona un negozio che vendesse giocattoli. Posso dire che per il momento sta andando bene, ma credo che l’amministrazione debba puntare di più su manifestazioni e eventi non solo per le festività".