Umbria, il piano scolastico della Regione cancella 22 indirizzi. Ecco quali

E’ stato approvato a maggioranza il piano scolastico della Regione: 12 i voti favorevoli (Lega, FdI, Forza Italia, lista Tesei presidente) e 7 quelli contrari (Pd, 5 stelle, Patto civico per l’Umbria) . La minoranza ha deciso di esprimere voto contrario dopo che era stato respinto un suo ordine del giorno in cui chiedeva “il coinvolgimento della commissione consiliare competente nella cabina di regia per le azioni da intraprendere in futuro sulla programmazione della rete scolastica”. Per quanto riguarda la programmazione per l’anno 2020-2021 non sono previste modifiche sostanziali in provincia di Perugia, mentre per quella di Terni è stato stabilito il mantenimento in deroga dell’autonomia dell’Istituto omnicomprensivo di Amelia. Confermati, invece, i pareri non favorevoli sulle richieste di istituire un liceo musicale a Città di Castello e il liceo sportivo a Umbertide. Ventidue, in tutta la regione, gli indirizzi formativi soppressi su indicazione delle Province perché non attivi da tre o più anni. Ecco quali sono. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" città di Castello: servizi agricoltura sviluppo rurale B7T, servizi enogastronomia- ospedaliera alberghiera, man. e assistenza tecnica. Istituto economico tecnologico "Franchetti-Salviani" Città di Castello: Rei. Internazionali per il marketing. Iss- Istituto superiore "Casimiri" di Gualdo Tadino: Costruzione ambiente e territorio. Iis - Istituto superiore "Cassata-Gattapone" di Gubbio: man. e assistenza tecnica; artigianato (triennio). Istituto professionale alberghiero di Assisi: servizi enogastronomia ospedaliera alberghiera. Istituto istruzione superiore "Cavour-Marconi-Pascal" di Perugia: prod. industriali artigianali; man. e assistenza tecnica. Istituto tecnico "G.Bruno" di Perugia: sist. inf. aziendali-quadriennale. Istituto professionale "Orfini" di Foligno: servizi commerciali biennio - triennio; man. e assistenza tecnica; prod. industriali artigianali; industria-triennio. Us.Istituto istruzione superiore di Spoleto: prod. industriali artigianali. Istituto professionale servizi alberghieri De Carolis - sezione carceri - Spoleto: servizi enogastronomia osp. alberghiera; accoglienza turistica; servizi di sala e di vendita (triennio). Istituto omnicomprensivo "Sigismondi" di Nocera Umbra: man. e assistenza tecnica. Iis "Sansi Leonardi Volta" - Istituto d'arte Leonardi - sezione carceri: design - met.orefic- corallo. Soppressione corsi serali non attivi da tre anni Istituto professionale servizi commerciali, Giano dell'Umbria.