Ternana, Leone chiude al mercato, ma Gallo cosa ne pensa?

Doveroso prendere atto delle dichiarazioni di Leone, che esclude qualsiasi operazione di mercato della Ternana in questa sessione invernale. Del resto le affermazioni del diesse ricalcano quelle del presidente Bandecchi. Evidentemente entrambi considerano l’organico attuale competitivo ai massimi livelli. Sarebbe interessante conoscere, però, il parere di mister Gallo sui nomi di mercato trapelati in questi giorni: Di Piazza (59 gol in carriera) e Rosseti (alle spalle 17 gol in B e 28 presenze nelle nazionali giovanili) in uscita da Catania e Ascoli. E che dire di Calapai e Valietti pronti a lasciare Catania e Entella?