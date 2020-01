Umbria, gli rubano l'identità per sottrargli 16 mila euro dal conto; occhio alle ultime frodi informatiche

Frodi informatiche in aumento di quasi il 20 per cento, con un incremento più significativo dei reati legati ai messaggi per carpire dati bancari e finanziari a singoli o aziende. In tutto si è passati dai circa 550 casi del 2018 ai 640 dell’anno appena terminato. “Tecnicamente si chiamano finanzial cyber crime”, spiega il comandante della polizia postale dell’Umbria, Sergio Russo, che fa il punto sul fenomeno, considerando le denunce e segnalazioni ricevute. Tra le tipologie di c'è il cosiddetto ‘man in the middle’ che si ha quando il truffatore si inserisce nei rapporti tra compratore e venditore. "Qualche mese fa abbiamo avuto la storia di un dipendente di un’agenzia di servizi di consulenza di Perugia che ha ricevuto una falsa email da un superiore; nel messaggio gli veniva ordinato di pagare una fattura da 16 mila euro. Ovviamente lo ha fatto. Abbiamo poi scoperto che la email era falsa e che l’Iban del destinatario era della Turchia". Ma chi sono le vittime di tali frodi? “Non c’è un identikit del truffato - conclude il comandante della postale - perché chiunque navighi in rete può imbattersi in queste frodi, mentre abbiamo un alto numero di truffatori africani e dell’est europeo. Tendenzialmente parliamo di persone tra i 25 e i 40 anni”.

