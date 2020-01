E' scaduta l’ordinanza del sindaco di Gubbio che prevedeva multe fino a 450 euro per chi si ferma a parlare con le prostitute è scaduta il 31 dicembre. “Ma non è stata quasi mai fatta rispettare - affermano dal Comitato Onlus di Camporeggiano - e in assenza di controlli le signorine hanno continuato e continuano a lavorare indisturbate lungo la Pian d’Assino. Gli automobilisti le vedono, si fermano e il rischio di creare incidenti è alto, per di più lungo una strada che è tristemente nota come la strada della morte”. Protestano gli abitanti della zona che chiedono maggiori controlli.

