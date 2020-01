“Sono dell’opinione che il cane Lupo che ha difeso il suo appartamento in quel di Gualdo Tadino, ha agito nel perimetro giuridico della legittima difesa”. La presa di posizione è del senatore della Lega, Stefano Lucidi, che interviene per commentare quanto accaduto. Lupo è stato ridotto in fin di vita durante un tentativo di furto in abitazione. “Mi chiedo - continua Lucidi - cosa sarebbe successo in caso contrario, e cioè se ad avere la peggio fossero stati i ladri. In questo senso occorre precisare che, pur non essendo specificato normativamente è logico dedurre che sia la presenza del cane quale deterrente che le sue potenziali azioni dovrebbero rientrare pienamente nel quadro giuridico della cosiddetta legittima difesa per come stabilito dalla Legge 36 sulla legittima difesa”. Da qui la richiesta di approfondire la normativa. “Il tema necessita un serio approfondimento per chiarire gli effetti reali o un eventuale vuoto da colmare, per non lasciare maglie larghe a future interpretazioni”.