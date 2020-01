Regina Elisabetta "delusa e seccata" da Harry e Meghan: non sapeva del divorzio dalla famiglia reale

Harry e Meghan, due mezzi borghesi e, diciamocelo, due ribelli. L'annuncio dei Sussex di "divorziare" dalla famiglia reale, vivere dividendosi fra Gran Bretagna e Canada dove si trasferiranno con il piccolo Archie (qui sono stati sette settimane in vacanza a Natale) rendendosi indipendenti dalla Corona che rispetteranno per loro stessa ammissione pubblica, ha indispettito la Regina Elisabetta.

Per approfondire leggi anche: Harry e Meghan: divorzio dalla famiglia reale

Il Daily Mail, riporta in un articolo tutta la delusione di Buckingham Palace per una decisione - quella del principe Harry e Meghan Markle - della quale Elisabetta II non era a conoscenza prima dell'annuncio ufficiale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 8 gennaio. Viene riportato il tweet del corrispondente della Bbc Johnny Dymond, secondo il quale "nessun membro della famiglia reale è stato consultato prima dell'annuncio ufficiale di Harry e Meghan, il Palace è deluso". Sua Maestà Britannica seccata e delusa, anche se non può fare a meno di prendere atto della decisione, un'altra tegola per la Royal Family.