Perugia, "prigionieri" in casa a causa della sosta selvaggia perché parcheggiano l'auto attaccata alla porta

Auto parcheggiate sui marciapiedi, a meno di un metro dalla porta d'ingresso di un palazzo, quasi da chiudere in casa i residenti. Veicoli sulle vie destinate ai pedoni e di fronte a negozi. Continuano le segnalazioni sul gruppo Facebook, Perugia sosta selvaggia che, dal 2018, raccoglie foto e lamentele di coloro, soprattutto residenti, che hanno difficoltà a rientrare a casa. Tra le immagini più significative un’auto parcheggiata sopra un marciapiede a Borgobello. Altre messe l'una attaccata all'altra in via delle Cantine/via Baldeschi. C'è poi un'immagine, che fa vedere una station wagon, in sosta di fronte alla centralissima gelateria Veneta. In rete è una catena di commenti e critiche sulla riapertura della Ztl a Perugia.

