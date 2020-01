Giunta senza donne, il Comune di Ferentillo in Umbria, è costretto a pagare tre mila euro di spese di lite per il ricorso al Tar delle quattro consigliere comunali rimaste fuori dall’esecutivo.

Anche se in corsa una di queste è entrata nella squadra del sindaco (fatta di due assessori, vicesindaco compreso), per il Tribunale amministrativo regionale l’amministrazione è stata inadempiente. Precisamente il 20 novembre una delega è stata assegnata a Elisabetta Cascelli, a seguito della revoca delle prime nomine degli assessori rilasenti a giugno, quindici giorni dopo il voto. Su questo fronte è cessata la materia del contendere. Ma le ricorrenti devono essere comunque rifuse dei soldi spesi per gli avvocati.

La consigliera di parità della Regione Umbria aveva prospettato i propri rilievi “circa l’illegittimità della composizione della giunta, per la violazione della parità di genere ed ha invitato il Sindaco del Comune di Ferentillo al rispetto della legge e dello statuto, provvedendo alla revoca degli atti di nomina ed alla designazione”. Ma le critiche mosse, almeno per cinque mesi, non hanno avuto riscontro. Da qui il ricorso. Il sindaco Enrico Riffelli, stando agli atti del tribunale di Piazza Matteotti a Perugia, nella sua difesa ha citato cinque cittadine di Ferentillo a cui è stata proposta la carica ma sarebbe stata rifiutata. Per i giudici queste circostanze non sono presenti nel decreto di nomina, ergo non sono valide e anzi “la volontà di individuare una adeguata figura femminile appare smentita dalle stesse dichiarazioni del sindaco nella seduta del consiglio comunale del 15 giugno 2019, nonché dalle successive dichiarazioni a mezzo stampa”.

Di più: il primo cittadino “avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria volta all’ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell’ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l’indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione dell’interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di assessore”. Ierentillo conta 1853 residenti. Il consiglio è composto da 10 membri, più il sindaco. Alleelezioni ha partecipato un’unica lista e tra i dieci eletti quattro sono donne.

Alessandro Antonini