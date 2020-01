Iran attacca forze Usa, missili su basi Iraq: 80 morti. Soldati italiani in salvo nel bunker

Le polemica

Stella Manente, scuse a la Pupa e il Secchione 2020: "Mi vergogno per aver nominato Hitler"

Una delle protagoniste de "La Pupa e il Secchione e Viceversa" è stata al centro di una polemica qualche mese fa. Si tratta di Stella Manente. L'influencer, lo scorso 29 giugno, durante il Gay Pride di Milano aveva insultato i partecipanti alla manifestazione fino a invocare Adolf Hitler in uno sfogo su Instagram. Per approfondire leggi anche: La Pupa e il Secchione, bellezze e cervelloni in gara ...