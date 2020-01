I vandali continuano ad attaccare il parco fluviale Hoffman, l’amato polmone verde di Foligno. Con le ultime segnalazioni di danneggiamenti alle strutture interne e di rifiuti abbandonati lungo i sentieri che fanno sempre più male. Ora il Comune corre ai ripari, dando il via ad un piano sicurezza. Si parte dalle nuove telecamere della videosorveglianza, per arrivare ad una serie di eventi proprio per contrastare il degrado.