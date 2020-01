"Mi deve dei soldi" e minaccia di bruciare casa del datore di lavoro

Voleva dar fuoco al tetto dell'abitazione del suo ex datore di lavoro. Ha detto che gli doveva 10 mila euro di stipendi arretrati. E' rimasto sul tetto di una casa di Mugnano per oltre due ore il 41enne rumeno che poi, in serata, è stato denunciato dai carabinieri per esercizio arbitrario delle proprie funzioni. La prima richiesta di intervento è arrivata attorno alle 15 alla centrale operativa. Era lo stesso uomo che annunciava gesti ritorsivi. Poco dopo è salito sul tetto della casa del suo ex datore di lavoro con due taniche di benzina, degli stracci e un accendino. Per oltre un'ora non ha voluto parlare con nessuno. Minacciava di appiccare un incendio se non avesse visto il suo ex titolare. Poi, il comandante della compagnia di Perugia, maggiore Pierluigi Satriano, è riuscito ad aprire un dialogo con lui e alla fine lo ha convito a scendere. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i medici del 118.