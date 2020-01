Umbria, nuovo record per Brunello Cucinelli: il re del cachemire aumenta i ricavi di quasi il 10 per cento

Brunello Cucinelli chiude il 2019 con ricavi netti a 607,8 milioni, in aumento del 9,9 per cento rispetto ai 553 milioni registrati al 31 dicembre 2018. Lo riferisce una nota, spiegando che il cda di Brunello Cucinelli ha esaminato i ricavi preliminari di vendita dell’anno 2019 e l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre. I dati annuali e definitivi di esercizio saranno esaminati e approvati dal cda il prossimo 11 marzo. "Consideriamo il 2019 un anno eccellente, tra i più belli della nostra storia, e il primo del progetto di crescita con l’obiettivo di raddoppiare il nostro fatturato in 10 anni", scrive la società. Il mercato italiano è cresciuto nel corso dell’anno dell’1,9 per cento, con ricavi pari a 89,9 milioni di euro (14,8% sul totale), rispetto a 88,2 milioni dello scorso anno. Leggi anche: Moda, Gq Uk premia Brunello Cucinelli: è nella classifica degli uomini d'affari meglio vestiti del 2020

