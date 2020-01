Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola. La tragedia si è consumata a Pissignano, località del Comune di Campello sul Clitunno. L’uomo di 50 anni, che viveva insieme all’anziana madre, era un dipendente di una importante azienda del territorio. Ignote le motivazioni dell’estremo gesto, tanto che non è stato trovato nessun biglietto che avrebbe potuto far luce sull’episodio. Sul luogo dell’accaduto i carabinieri della stazione di Campello per i rilievi di rito.