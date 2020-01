Rientro a scuola “gelato” per i piccoli alunni di alcuni istituti ternani la mattina di martedì 7 gennaio 2020.

La ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie è stata alquanto movimentata per le scuole primarie Mazzini, Matteotti e Marmore: termosifoni spenti per motivi vari, con l’unica conseguenza di aule decisamente fredde per accogliere dei bambini.

E’ dunque successo un vero putiferio, con i genitori dei piccoli studenti subito sul piede di guerra e c’è pure chi ha chiamato i carabinieri, come avvenuto alla Mazzini: “Non si può far rientrare i bambini in aule fredde dopo venti giorni di termosifoni spenti”, ha tuonato un genitore.

Stessa storia però anche alla scuola elementare di Valenza dove una mamma ha pure misurato la temperatura con l’applicazione del suo telefonino: 11 gradi. Dalla Matteotti è scattata la prima chiamata all’Urp, l’Ufficio comunale relazioni con il pubblico, “ma non hanno risposto”, ha precisato un genitore su tutte le furie che ha commentato con un secco “è inaccettabile, non si può aspettare la ripresa delle lezioni per fare le verifiche sulle caldaie, tanto più in una scuola già obsoleta per età”.

Non ha perso tempo però l’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, che si è letteralmente precipitata presso la Matteotti chiarendo poi la situazione: “Si sono verificati alcuni inconvenienti tecnici – ha spiegato – guasti che hanno rallentato l’accensione dei riscaldamenti in alcuni edifici scolastici. I problemi di diversa natura sono stati risolti nel più breve tempo possibile dai tecnici allertati dall’ufficio Energia e Impianti dell’assessorato ai Lavori pubblici. In due casi – ha aggiunto - ovvero la scuola Mazzini e la scuola Matteotti, si è trattato di un problema alla centralina che era stata deprogrammata a causa di un precedente black out. Nel caso invece della scuola di Marmore si è invece verificato un guasto tecnico all’impianto che è stato anch’esso riparato nell’arco della mattinata”.

