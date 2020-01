Perugia, obiettivo Scozzarella: con Cosmi a Trapani sfiorò la serie A

Archiviata la questione allenatore, il mercato del Perugia può entrare nel vivo. Il duo Goretti-Pizzimenti proverà a migliorare un gruppo che avrebbe bisogno di quel quid in più di esperienza e personalità soprattutto in difesa e a centrocampo. Si attende la risposta dello svincolato difensore centrale Slobodan Rajkovic (30 anni), che nelle prossime ore dovrebbe sciogliere le riserve legate ad un suo eventuale approdo al Grifo. L’alternativa è Francisco Sierralta (22 anni, Udinese), mentre non trova conferme l’accostamento al Grifo di Felipe (35 anni, Spal). La volontà è poi quella di arrivare ad un centrocampista esperto, di personalità e bravo nelle due fasi. Doti di cui dispone Matteo Scozzarella (31 anni, Parma). Già nel mirino del Grifo nel passato più o meno recente, farebbe al caso di Cosmi con cui ha lavorato ai tempi del Trapani anche nel 2015-2016, stagione in cui si infranse il sogno Serie A nella finale play off contro il Pescara. Scozzarella è legato al Parma fino a giugno. E’ rimasto in panchina sia nel match di lunedì contro l’Atalanta che negli ultimi due in cui era disponibile prima di un problema al polpaccio. Qualcosa, intorno al centrocampista, potrebbe muoversi. Al Perugia piacerebbe regalarsi Scozzarella che, però, dovrebbe accettare di ripartire dalla B. Chissà che l’effetto Cosmi non possa pesare all’interno di una eventuale trattativa comunque non facile.

Carlo Forciniti