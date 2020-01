“Sindaco Latini, proroghi la possibilità di ospitarci in albergo. Abbiamo bisogno ancora di qualche giorno, così ci ritroveremo in mezzo alla strada”.

E’ l’appello delle sei persone che hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni nella palazzina esplosa il 28 dicembre 2019 in via degli Arroni, a causa di una fuga di gas. (LEGGI)

Il Comune di Terni ha messo loro a disposizione alcune camere del Class Hotel che però dovranno essere lasciate oggi se il sindaco, Leonardo Latini, non prorogherà la permanenza in hotel.

In questi giorni si sono dati da fare per trovare una sistemazione, ma le difficoltà oggettive sono molte e notevoli anche i costi sull’unghia per affittare un nuovo alloggio notevoli: tre mensilità anticipate e una per l'agenzia intermediaria le richieste del mercato.

Per questo gli sfollati lanciano un appello al primo cittadino chiedendo una settimana ancora per trovare una sistemazione consona e adeguata alle possibilità economiche.

