E’ stata colpita da un’auto, mentre camminava per via Tuderte in un tratto sprovvisto da marciapiede. Auto che poi ha tirato dritto, malgrado il pedone - una signora di 59 anni - fosse finita a terra.

E’ successo nel pomeriggio di martedì 7 gennaio 2020 a Narni scalo.

La donna è stata visitata al pronto soccorso di Narni, per contusioni a un braccio e alla spalla.

La macchina sembra fosse una Golf di colore grigio.

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Narni scalo.