Umbria, una festa per il primo ciak di Don Matteo a Gubbio

Video Norcia, Mario Terenzi (Boutique del Pecoraro): "Un bel Natale. Lu caciu? Quist'anno tanto bonu"

Finalmente per Norcia, in provincia di Perugia, festività di Natale soddisfacenti dal punto di vista commerciale, almeno a sentire Mario Terenzi titolare della Boutique del Pecoraro, sicuramente uno dei nursini più conosciuti, non solo per la sua storica attività in Umbria, ma anche per la sua travolgente simpatia. Da Mario Terenzi arriva una bella iniezione di ottimismo, anche per la riapertura ...