Umbria, alla guida con il telefonino: raddoppiano le multe

Diminuiscono le multe per eccesso di velocità, quasi raddoppiano quelle per l’uso di cellulare. In totale sono 28.794 le infrazioni rilevate in Umbria nel corso dell’anno che si è appena chiuso dalla polizia stradale impegnata in controlli quotidiani nelle arterie a scorrimento veloce, dalla E45 alla Flaminia, dalla nuova Valdichienti alla Perugia-Ancona mentre sono stati decurtati 35.658 punti dalle patenti di guida degli automobilisti umbri, 639 in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Oltre mille, invece, quelli sorpresi a guidare senza assicurazione o con la polizza scaduta. 151 di questi sono stati pizzicati grazie allo "Street control" in uso dal 2019 alla Polstrada dell'Umbria.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di martedì 7 gennaio