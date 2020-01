Perugia, bimba di quattro mesi abbandonata dalla mamma. La donna rintracciata dai carabinieri

Una bimba di quattro mesi è stata abbandonata dalla madre nella comunità per minorenni gestita da Borgorete e ospitata dall’ex Postiglione di Collestrada, in provincia di Perugia. Il fatto è avvenuto domenica alle 5 del mattino. La donna è arrivata in taxi. Ha suonato per farsi aprire dalla comunità e appena si è presentato un operatore gli ha messo in braccio la piccola dicendogli che non poteva più occuparsene ed è subito ripartita. La struttura ha avvertito i carabinieri, giunti sul posto insieme al 118. Gli operatori sanitari hanno portato la bimba in ospedale: è stata affidata alla pediatria ed è in buone condizioni. I carabinieri della stazione di Perugia sono riusciti a rintracciare la madre poco dopo e la posizione è al vaglio.