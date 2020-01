Umbria, reddito di cittadinanza per oltre 22 mila beneficiari, ecco l'importo medio che l'Inps eroga

Sono poco più di 22 mila, per l’esattezza 22.206 gli umbri che hanno avuto il reddito di cittadinanza, la misura anti-povertà e per incentivare il lavoro, attivata a marzo dell’anno scorso dal governo giallo-verde. Mentre è partita la fase due che prevede agevolazioni fiscali per le aziende che assumono i percettori di Rdc, l’andamento delle domande in Umbria ha avuto un rallentamento. Il boom c’è stato all’inizio, mentre ora si registra una frenata. A fronte del riconoscimento del reddito di cittadinanza a 9.339 nuclei familiari, circa la metà di quelli che hanno fatto domanda, si stima un peso dello 0,9 per cento del dato complessivo nazionale. Essendo l’Umbria 1,4 per cento della popolazione nazionale l’utilizzo del reddito di cittadinanza è largamente inferiore alla media del paese. L’importo medio del reddito di cittadinanza corrisponde a 490,85 euro mensili. Più basso è il dato relativo alle pensioni di cittadinanza che ha riguardato 1.475 nuclei per un numero complessivo di 1.651 persone. In questo caso l’importo medio corrisponde a 218,80 euro mensili.

