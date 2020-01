E' arrivato il giorno della Lotteria Italia. Oggi, lunedì 6 gennaio 2020 avviene l'estrazione dei biglietti vincenti. Una estrazione prevista in diretta in prima serata su Rai 1. Amadeus conduce infatti lo speciale dei Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia, a partire dalle ore 20.35. Nel corso di questo programma verranno estratti i 5 biglietti vincenti di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Per approfondire leggi anche: Venduti 7 milioni di biglietti: caccia al tagliando che cambia la vita

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che parteciperanno alla trasmissione nella quale verranno anche annunciati i 22 Big del Festival di Sanremo 2020 ma soprattutto verranno assegnati i cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia che saranno abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Una trasmissione da non perdere per verificare le vincenti della Lotteria Italia 2020 e scoprire se tra i biglietti estratti c’è il vostro. E' possibile consultare tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o, in alternativa sul sito ufficiale della Lotteria Italia. I premi di seconda e terza categoria non saranno svelati in tempo reale durante i Soliti Ignoti del 6 gennaio 2020 ma saranno comunque stabiliti dal Comitato poco prima dell’inizio del programma tv condotto da Amadeus. Sul nostro sito troverai tutti i biglietti vincenti appena verranno comunicati.