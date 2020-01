E’ da attribuire ad un gesto di uno o più vandali quanto accaduto al parcheggio del teatro romano a Gubbio. Il parchimetro per la sosta a pagamento è stato divelto e quindi lasciato per terra poco distante. Non è possibile attribuire quando accaduto al maltempo o comunque al vento in quanto il parchimetro è stato scardinato dalla sua postazione e lasciato poi per terra nei pressi delle scalette di risalita dall’area di parcheggio. La colonnina per la distribuzione dei ticket ha fatto la sua comparsa al teatro romano da poche settimane, da quando è stata stabilita la sosta a pagamento per i veicoli che entrano nel parcheggio nel fine settimana. Adesso questa spiacevole novità.