Perugia, il vicesindaco Gianluca Tuteri: "A scuola regole anti-bulli e premi a chi denuncia"

"Chi riconosce e denuncia i casi di bullismo va premiato”. La pensa così il vicesindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri, che interviene sul tema dopo il caso emerso a Perugia con l'arresto di due diciassettenni per atti persecutori. "Conosco il fenomeno anche come pediatra. E penso che i fronti di intervento possano essere molteplici”, precisa. Già da alcuni mesi il Comune sta lavorando a un progetto insieme all'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria guidato da Antonella Iunti. "Chi non diventa complice dei bulli merita di vedere valorizzato il suo comportamento, anche in modo pubblico. Le scuole, inoltre, potrebbero adottare un disciplinare anti-bullismo. Così si potrebbe dotarle di un bollino bullying free”, spiega Tuteri anticipando alcuni aspetti del progetto.

