Osvaldo stupisce ancora: dopo "Ballando" ecco l'ultima decisione del bomber

A volte ritornano... A più di tre anni dalla sua ultima partita da professionista nel 2016, Daniel Osvaldo è pronto a tornare a giocare a calcio e lo farà con la maglia del Banfield, in Argentina. L’ex attaccante di Roma e Juventus ha raggiunto un accordo dopo un colloquio con l’allenatore Julio César Falcioni. Osvaldo, che compirà 34 anni il prossimo 12 gennaio, inizierà la preseason con il Banfield da venerdì 3 gennaio e firmerà un contratto per un anno. In questi ultimi tre anni, Osvaldo si era allontanato dal calcio professionistico dedicandosi a quella che è l’altra sua grande passione: la musica. L’attaccante sudamericano si è infatti esibito anche in Italia con il suo gruppo rock, i Barrio Viejo e ha partecipato pure al noto programma di Rai "Ballando con la stelle", finendo al centro del gossip per un flirt con la ballerina Veera Kinnunen. Osvaldo ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Boca, il 12 maggio 2016, contro il Nacional de Montevideo nei quarti di finale della Coppa Libertadores.