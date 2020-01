Perugia, messaggio online che inneggia al terrorismo: la polizia postale identifica due soggetti

Polizia postale di Perugia in campo contro il terrorismo. Grazie alla collaborazione del compartimento di Firenze, sono stati identificati e indagati due soggetti che, rispettivamente, risultavano essere gli autori di un messaggio online con il quale veniva minacciato un omicidio di massa a New York per il 26 novembre e di un messaggio in cui l’autore avrebbe affermato che il giorno dopo sarebbe diventato un killer ed aggiungendo che l’eccidio di Columbine - massacro avvenuto il 20.4.99 presso la Columbine High School negli Usa, dove vennero uccisi molti studenti- al confronto sarebbe sembrato uno scherzo. Inoltre, al fine di contrastare la presenza sul territorio italiano di gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali, il personale della polizia postale e delle comunicazioni ha collaborato con gli uffici della polizia di prevenzione per l’esecuzione di perquisizioni informatiche nei confronti di oltre 28 soggetti dislocati sul territorio nazionale. (Leggi anche C'è del metodo nella follia terrorista)

