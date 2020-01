L’ufficio di stato civile è stato chiuso. Succede nella frazione di Spina a Marsciano. La decisione, ratificata dalla giunta comunale, determina di fatto il trasferimento dei vari registri presso la sede centrale del capoluogo. Una scelta motivata anche dalla necessità di snellimento dell’azione amministrativa, di contenimento della spesa e di efficientamento dei servizi, tenuto conto delle attuali carenze di personale. Da anni in effetti nella sede distaccata della frazione non si celebrano matrimoni, né si concedono cittadinanze, o registrano atti di nascita e morte. Quindi la decisione di spostare tutto nella sede centrale. Il sindaco Francesca Mele ha commentato: "Non cambia nulla per i cittadini. Stiamo comunque valutando la possibilità di riaprire in futuro a Spina un ufficio con pratiche per edilizia e ai tributi".

