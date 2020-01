Sono stati quasi 1.197 gli interventi operati dai vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio nel 2019. Il numero più alto delle “uscite” delle squadre è stato quello per la bonifica insetti, calabroni, con 231 interventi. In alcuni casi i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti con grossi nidi e con una minaccia reale per i cittadini. Tanti gli interventi effettuati anche per “alberi pericolanti” in totale 124 e 57 le chiamate di soccorso per incidenti. Non sono mancati anche i cittadini che hanno dimenticato le chiavi di casa e quindi chiamato i pompieri per farsi aprire la porta.

