Gli abitati della frazione di Montenero segnalano la grave situazione di degrado e abbandono, in cui è ridotta una piccola chiesa, situata all’ingresso del paese, lungo la strada provinciale 39, che da Todi conduce ad Amelia. Si tratta della chiesa di Sant’Antonio, più comunemente conosciuta come della Madonnuccia. Lo stato in cui si trova la chiesa è avvilente, con il tetto in parte già crollato e il restante che sta cadendo, l’acqua piovana ha creato umidità, deteriorando pareti e pavimento e i pochi banchi in legno rimasti, dove sedevano i fedeli durante la messa, compreso l’affresco che sovrasta il piccolo altare.

