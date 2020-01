Gli agenti del commissariato di Foligno hanno tratto in arresto un giovane di 27 anni, tunisino, preso in flagranza di reato. In pieno centro, lo straniero è stato trovato in possesso di 13 ovuli per un totale di più di cinque grammi di eroina. L’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. La lotta alla droga continua anche dopo che Natale e Capodanno sono andati in archivio, anzi proprio poco prima di Natale gli agenti avevano messo a segno un altro arresto proprio per droga (LEGGI Spaccia cocaina in discoteca e viene arrestato).