Niente scale mobili: arrivano i cartelli per incoraggiare chi sale

Quattro pannelli per incoraggiare chi affronta duecento gradini visto che le scale mobili di via Pellini, a Perugia, non ci sono più e si può usare solo la scala fissa. Sarà così almeno fino a giugno, ma l'associazione Priori vuole accogliere in modo scherzoso chi affronta la salita. "Sei appena sceso dal minimetrò? Bravo, stai per scoprirti un tipo sportivo. Sali lentamente con passo costante", dice l'avviso che sarà messo vicino al terminal della Cupa. L'associazione si è rivolta a una fisioterapista per inserire consigli utili per trasformare le lunghe scale in un salutare esercizio fisico. "Cerchiamo di affrontare con spirito positivo un momento di disagio per le attività del posto", dice la presidente Maria Antonietta Taticchi.