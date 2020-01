Perugia, Mercato coperto, il capofila Leonardi: "Affidamento dopo l'Epifania"

“Subito dopo le feste ci aspettiamo di formalizzare l’affidamento del Mercato coperto e iniziare così a essere operativi”. Roberto Leonardi, il manager capofila della cordata che ha ottenuto l’appalto per rigenerare lo storico spazio al centro di Perugia, si dichiara tranquillo sui tempi di programmazione in corso e spera di avere un nuovo impulso dal nuovo assessore responsabile del piano, Margherita Scoccia. “I lavori sono in dirittura di arrivo - riprende Leonardi -, i tecnici stanno completando la copertura del tetto, presumo che dopo resti ben poco da fare per chiudere il cantiere”. Con la firma dell’affidamento, dunque, si potrà entrare nella fase operativa: “Ancora prima - precisa Leonardi - attiveremo online una selezione, aperta a tutti, per la ricerca di micro operatori che potranno essere inseriti nei diversi spazi. In proposito invitiamo soprattutto gli artigiani a presentare idee coerenti con il concept”.