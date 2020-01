Prostituzione, avvocato indagato, la compagna diceva: "Se vengono i carabinieri mi arrestano"

"Se vengono i carabinieri mi arrestano". Queste le parole che, secondo la ricostruzione del gip Valerio D'Andria, avrebbe detto Andreaa Agnanaa Vulpe Olariu, la coindagata insieme all'avvocato tuderte, Mauro Bertoldi per sfruttamento della prostituzione, in occasione di un fotosegnalamento della ragazza che per l'accusa era la loro vittima. La giovane, connazionale della Vulpe, verrà interrogata il prossimo 8 gennaio con la formula dell'incidente probatorio. Invece il giorno prima, sia lei che Bertoldi, compariranno dinanzi al riesame per la richiesta di revoca dei domiciliari avanzata dai loro legali. Bertoldi è inoltre in attesa della decisione del tribunale della Libertà di Firenze. Anche lì ha presentato istanza di scarcerazione nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione al giudice del tribunale di Spoleto.