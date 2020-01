Inchiesta Gesenu, il Riesame dissequestra 20 milioni. Per i giudici non si configura la truffa

Dissequestrati 20 milioni a Gesenu. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame di Perugia, accogliendo, dopo un lungo braccio di ferro, l'appello dei legali della società. Secondo i giudici, che già nel 2016 dopo l'esecuzione originaria del sequestro avevano annullato il provvedimento disponendo la restituzione di 19 milioni, "Gesenu ha sostanzialmente adempiuto la propria obbligazione contrattuale (con i Comuni, ndr) con la conseguenza che deve essere esclusa, nella quasi totalità, la configurabilità del delitto di truffa contestato”. La nuova e definitiva decisione è figlia dell'annullamento disposto lo scorso anno dalla Corte di Cassazione che aveva rinviato a Perugia. Secondo le conclsuioni del perito, “solo l’attività di biostabilizzazione fatturata ha provocato un indebito arricchimento della società per una somma pari a 366.208,90 euro, atteso che Gesenu di fatto non ha eseguito l’attività anche se, come precisa il perito, per motivi non imputabili al gestore, ma alla mancanza di Forsu da biostabilizzare”.