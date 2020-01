Il caso

Barbara D'Urso, incidente in macchina nel deserto. Il video: "I miei figli devono sapere"

Incidente nel deserto per Barbara D'Urso mentre era in macchina con Jonathan Kashanian. L'incidente è stato documentato dalla conduttrice di Pomeriggio 5 sulle stories di Instagram dove ha postato una serie di video di quanto successo. Ve ne proponiamo uno dal suo account. Per approfondire leggi anche: Barbara D'Urso senza trucco nel deserto Barbara si trova in questi giorni in vacanza a Dubai. ...