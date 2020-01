Perugia, sfonda il timpano alla moglie con un cazzotto, condannato a 20 mesi

Con un pugno ha sfondato il timpano alla moglie. E in quella stessa occasione ha picchiato anche la figlia minorenne che si era messa in mezzo per difendere la mamma. E' solo uno degli episodi che vengono contestati a un 40enne di origine rumena condannato a 20 mesi con pena sospesa per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo, secondo l'accusa, minacciava costantemente la coniuge di morte e in un caso le ha stretto le mani attorno al collo spaventandola. Il 40enne venne arrestato a maggio e nei giorni scorsi è stato condannato con un patteggiamento.