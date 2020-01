Ha scelto di tornare al paese di origine per motivi di salute, ma nell'alloggio pubblico in cui abita non c'è niente di salubre. Una vera e propria odissea quella vissuta da Luisa Caneva che, obbligata a lasciare il lavoro per gravi problemi di salute sette anni fa, ha deciso di tornare a Sellano nel 2016 “per poter respirare aria pulita” e poi si è ritrovata a vivere in una casetta di legno che è lì dal post terremoto 1997, ma nella quale racconta la signora: “entra acqua dal tetto quando piove, tanto che anche i mobili si sono rovinati entra aria da tutte le parti, a volte sono anche costretta a indossare giaccone, sciarpa e cappello per quanto fa freddo". La signora ha fatto diversi appelli al sindaco di Sellano Attilio Gubbiotti che interpellato sulla vicenda ha assicurato che saranno presi dei provvedimenti.

