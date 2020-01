Tradizione e amore per il territorio sono le caratteristiche della pasticceria Cirimbilli, che ha festeggiato il sessantesimo anno di attività. Una società a gestione familiare nata dalla passione per la pasticceria e che è ormai un’icona per tutti gli abitanti di Castiglione del Lago. Adesso a gestire l’attività sono i figli del titolare storico, Mario, insieme a Francesca, una delle figlie, che ci racconta com’è nata la pasticceria Cirimbilli: “Tutto è partito da mio padre che all’età di 14 anni ha iniziato a lavorare per la pasticceria Piselli a Perugia, consegnando le paste con l’ape. A 18 anni ha poi aperto un negozietto in proprio sempre a Perugia, che ha dovuto lasciare subito dopo perché è dovuto partire per il servizio militare. A prendere in mano le redini di quest’attività è stato Alviero Bigi, storico ristoratore perugino che purtroppo ci ha lasciato da pochi giorni, e mio padre quando è tornato dal militare ha conosciuto l’allora sacerdote di Castiglione del Lago, don Renato Fressoia, che gli ha offerto un forno in paese fino ad allora gestito dal signor Fracassi”.

