Gubbio, tre idee per rinforzare la squadra ed evitare la serie D

Il terzino sinistro Pietro Visconti, classe 1989, in uscita dal Novara è nel mirino del diesse del Gubbio Giammarioli che lo conosce molto bene per averlo avuto a Cremona due stagioni in Serie C1 e anche per il fatto che è stato protagonista di un incidente molto simile a quello patito dallo stesso Giammarioli, quando giocava con la maglia rossoblù. In quel caso il “Giamma” venne salvato dall’intervento immediato del compianto medico sociale Vincenzo Blasi. Visconti nell’ottobre del 2018 ha rischiato di morire per uno scontro di gioco sul campo della Pistoiese. Ricoverato in ospedale gli vennero riscontrate due fratture craniche. Quest’anno ha trovato poco spazio e ha “fame”. Quindi un identikit preciso per il Gubbio.

Piace anche l’attaccante esterno Vincenzo Sarno, classe 1988, in forza al Catania. Trattativa difficilissima perché sul calciatore c’è anche la Salernitana.

Dalla Sicula Leonzio potrebbe arrivare il centrocampista lituano Linas Megelaitis (classe 1998), bravo sia come playmaker che come mezzala.

Solo un sogno (per ora) nel cassetto è quello che porta all’esterno d’attacco Daniele Ferretti. L’ex rossoblù, che milita nel Trapani in serie B, piace molto a Torrente. Con gli isolani finora ha inanellato quattro presenze e segnato una rete.

Come attaccante gira anche il nome di Lorenzo Pinzauti, classe 1994, che milita nel Novara dove ha giocato 7 partite. Lo scorso anno era a Pontedera dove in 35 match ha segnato 6 gol.

Non è più in piedi la pista che porta al centravanti Alessandro Polidori (1992) del Siena. Va a Piacenza. Fuori budget (ha un ingaggio a cinque zeri) Benjamin Tembe Mokulu (‘89) in forza al Padova. Dal club Veneto potrebbe arrivare il giovane attaccante Soleri (scuola Roma), 15 presenze e 3 gol.

Trattative avviate in Serie D per Cosimo Patierno (1991) che ha già segnato 14 gol con il Bitonto e Luigi Scotto (1990) che con il Mantova ha messo a segno 17 reti in 17 partite. Sul taccuino di Giammarioli anche l’attaccante Francesco Stanco (1987) ora alla Feralpisalò (piace anche alla Vis Pesaro). Definita la trattativa con il difensore Amadou Tjdiane Corbier (1999) svincolatosi dal Brindisi.

Per quanto concerne le uscite la notizia è che Sorrentino, che sembrava aver chiuso con il Rimini, potrebbe invece finire al Novara. Ma c’è anche l’Arzignano interessato. Cesaretti piace a Cesena, Arzignano e Sambenedettese. Il difensore Bacchetti potrebbe trasferirsi alla Sicula Leonzio.

L’attaccante Manconi torna al Perugia, sul terzino Filippini ci sono Rende, Arzignano e Carrarese, il playmaker El Hilali piace alla Giana Erminio, il centrocampista Bangu non rientra nel progetto tecnico, la Fiorentina potrebbe girarlo alla Pianese o al Pontedera ma il ragazzo punta i piedi. Il difensore Munoz è stato chiesto dalla Vis Pesaro che propone il centravanti Grandolfo come scambio, ma il calciatore sembra non interessare. Il centrocampista Conti potrebbe aver chiuso in Serie D con il Trestina.