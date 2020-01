Tornano sui banchi di scuola i ragazzi della scuola di Perugia Carducci-Purgotti

Inaugurazione il 18 gennaio per la scuola secondaria di primo grado Carducci-Purgotti di Perugia. La data del taglio del nastro dell’istituto di via Fonti Coperte, i cui interventi sono partiti a novembre del 2018, è stata fissata poco prima della fine dell’anno e ora si sta lavorando a tamburo battente per il grande giorno. Un giorno che non coinciderà con il ritorno in classe degli alunni, fissato invece per il 3 febbraio. Il cronoprogramma della riapertura prevede infatti diversi momenti, a cominciare dalla cerimonia ufficiale, fissata come detto, per sabato mattina 18 gennaio alle 10, alla presenza di tutte le autorità comunali e regionali. Per l’occasione la dirigente scolastica Iva Rossi ha provveduto ad invitare anche il commissario straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini che aveva visitato il cantiere. Il giorno successivo ci sarà l’open day dalle 16 alle 18.

