Perugia, Mc Donald's in centro. Andrei nega: "Nessuna offerta"

Mc Donald’s in centro storico a Perugia? L’ipotesi c’è. Da tempo. Negli ultimi giorni le voci in proposito sono circolate con insistenza arricchendosi di dettagli interessanti. Fino agli ultimi rumors: Andrei cede a Mc Donald’s. Della chiusura dello store di proprietà della famiglia Capaccioni in corso Vannucci, del resto, si parla da settimane. Ma il titolare Giuseppe Capaccioni non si è mai sbilanciato: “Deciderò di chiudere se arriva un’offerta interessante”, sono state le sue parole al Corriere dell’Umbria. Con Mc Donald’s l’offerta interessante potrebbe, quindi, essere arrivata. Capaccioni però nega l’eventualità di un affitto del palazzo alla catena americana di fast food. Bocca cucita anche da parte di Flaviano Bazzucchi che ha in gestione i “Mc” perugini oggi rimasti in tre punti, dopo la chiusura del fast food in zona stazione. In particolare in città operano due McDrive, uno in via Cortonese e l’altro a San Sisto, e il fast food di Collestrada. Nel settembre scorso si è anche parlato di una possibile apertura a Ellera di Corciano nello stabilimento ex Ellesse. Area commercialmente molto ambita dai grandi gruppi internazionali. Tanto che gli immobiliaristi affermano che le quotazioni stanno crescendo soprattutto rispetto a Collestrada dopo il no di Ikea.