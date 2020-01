Potevano realizzare autonomamente la casetta di legno provvisoria anche se l’abitazione principale danneggiata dal sisma gli era stata concessa in comodato d’uso gratuito. Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso di tre nursine che, assistite dall’avvocato Fabio Coccia, hanno impugnato la nota con cui il Comune di Norcia il 28 aprile 2019 ha respinto la richiesta per il riconoscimento del carattere di temporaneità per immediate esigenze abitative della casetta di legno. Il Comune di Norcia non si è costituito in giudizio, ma è stato comunque condannato a pagare mille euro di spese legali in favore delle signore e a dare esecuzione alla decisione del collegio dei giudici che ha annullato gli atti relativi del municipio.

