“Trasimeno: quanto conosci il tuo lago?” è il titolo di un convegno che si terrà a Castiglione del Lago nella sala del teatro di Palazzo della Corgna venerdì 3 gennaio. Una giornata di lavori dedicata al quarto lago italiano, tra analisi delle criticità e prospettive per il futuro, proprio nel periodo di maggiore splendore dell'albero di Natale sull'acqua. A partire dalle 9.30, tre interventi tecnico-scientifici sulle oscillazioni storiche del lago, sul modello idrologico e sul sistema idraulico. Nel pomeriggio dalle 17.30 una tavola rotonda per aprire un confronto tra istituzioni e cittadini: una grande e utile occasione per affrontare, in modo diretto e concreto, temi sensibili e ancora irrisolti (LEGGI L'acqua deviata verso il lago di Chiusi) e per attirare l’attenzione sui problemi del lago, iniziando un percorso verso la loro soluzione.